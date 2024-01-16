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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1716
Сын: Голыгин Агей (Аггей) Герасимович
Отец ребёнка: Голыгин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Голыгин Кузьма Герасимович
Отец ребёнка: Голыгин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Голыгин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Голыгин Герасим Иванович
д. Лычной Починок Пронинской волости