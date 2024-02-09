Голыгин Агей (Аггей) Герасимович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Голыгин Герасим Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Норонова Федосья Агеевна (Аггеевна)
Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Улита Агеевна (Аггеевна)
Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Агеевна (Аггеевна)
Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрона Агеевна (Аггеевна)
Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1755