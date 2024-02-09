Голыгин Агей (Аггей) Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгин Агей (Аггей) Герасимович

Место рождения

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Голыгин Герасим Иванович

Мать: ?

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Норонова Федосья Агеевна (Аггеевна)

Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Улита Агеевна (Аггеевна)

Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Агеевна (Аггеевна)

Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрона Агеевна (Аггеевна)

Мать ребёнка: Голыгина Анастасия Никифоровна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Анастасия Никифоровна

Смерть
1755
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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