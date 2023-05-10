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Морозова Екатерина Семеновна

Место рождения

Сойма, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Сойма, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1886
Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
07.02.1886 ст.

Муж: Морозов Михаил Дмитриевич

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1890 ст.

Сын: Морозов Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Дмитриевич

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.

Сын: Морозов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Дмитриевич

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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