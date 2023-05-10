Морозова Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886
Бракосочетание
07.02.1886 ст.
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1890 ст.
Отец ребёнка: Морозов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Морозов Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно