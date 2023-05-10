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Морозов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дмитрий Кириллович

Мать: Пелагея Михайловна

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
07.02.1886 ст.

Жена: Морозова Екатерина Семеновна

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1890 ст.

Сын: Морозов Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Семеновна

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.

Сын: Морозов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Семеновна

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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