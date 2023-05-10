Морозов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Дмитрий Кириллович
Мать: Пелагея Михайловна
Бракосочетание
07.02.1886 ст.
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Семеновна
Смерть
Неизвестно