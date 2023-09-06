Родина (Шалаева) Ксения Саввина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смерти21.08.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1869 ст.
Рощино, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.08.1870
Отец ребёнка: Родин Леонтий Тимофеев
Смерть
21.08.1870 ст.
от болей при родах