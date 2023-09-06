Родина (Шалаева) Ксения Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодина (Шалаева) Ксения Саввина

Родина (Шалаева) Ксения Саввина

Место рождения

Пурдошки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

21.08.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Пурдошки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
28.09.1869 ст.

Муж: Родин Леонтий Тимофеев

Рощино, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.08.1870

Сын: Родин Александр Леонтьев

Отец ребёнка: Родин Леонтий Тимофеев

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
21.08.1870 ст.
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от болей при родах

Мы используем куки для улучшения работы сайта.