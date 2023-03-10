Честноков Артём Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: (Чесноков) Матрёна Артёмовна
Мать ребёнка: Чесноков (Неизвестно) Александра Терентьевна
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно