Чесноков (Неизвестно) Александра Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Неизвестно Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: (Чесноков) Матрёна Артёмовна
Отец ребёнка: Честноков Артём Исаевич
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно