Чесноков (Неизвестно) Александра Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков (Неизвестно) Александра Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Неизвестно Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честноков Артём Исаевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: (Чесноков) Матрёна Артёмовна

Отец ребёнка: Честноков Артём Исаевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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