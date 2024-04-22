Сонин Василий Пантелеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Сонин Пантелей Иванович
Отца записала на основании редкого имени, без метрики. Сомнения вызывают, что Василий записан в исповедных как внук Мефодия Григорьевича Корабельникова (пр.1775 г.р.), но у предполагаемого брата Васил... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1849 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Сонина Пелагея Павловна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.148об-149 Запись ж.п. п/п № 20 Восприемник Фёдор Пантелеевич Корабельников (около 16 лет пр. 1833 г.р.) и жена священника.
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Сонина Пелагея Павловна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.5об-6 Первая запись за месяц Июль.
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Анастасия (Настасья) Васильевна
Мать ребёнка: Сонина Пелагея Павловна
1855 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 3 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л160_РС-1858г. с.Грязновка. Семья по... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1858 ст.
Сын: Сонин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сонина Пелагея Павловна
1858 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 3 недели. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л160_РС-1858г. с.Грязновка. Семья ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно