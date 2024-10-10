(Сонина) Пелагея Васильевна Василий Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
29.09.1868 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.39об-40_рожд. _ 1868 Запись родившихся женского пола № 39. Восприемники: приходской пономарь и Исаева. В этом же месяце 26 числа родилась еще одна Сонина Пелагея Васильевн... Показать все
Восприемник
29.04.1884 ст.
род. Афанасий у А.П.Емельянова
Восприемник
12.04.1886 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.267об-268 родилась Александра родители: Фёдор Васильевич Сонин/ Варвара Васильевна восприемники: псаломщик Добросердов и Василия Пантелеевича Сонина дочь девица Пелагея
Смерть
Неизвестно