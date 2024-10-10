(Сонина) Пелагея Васильевна Василий Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сонина) Пелагея Васильевна Василий Пантелеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.09.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1868 ст.

Отец: Сонин Василий Пантелеевич

Мать: Сонина (Исаева) Пелагея Павловна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.39об-40_рожд. _ 1868 Запись родившихся женского пола № 39. Восприемники: приходской пономарь и Исаева. В этом же месяце 26 числа родилась еще одна Сонина Пелагея Васильевн... Показать все
Восприемник
29.04.1884 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
род. Афанасий у А.П.Емельянова
Восприемник
12.04.1886 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.267об-268 родилась Александра родители: Фёдор Васильевич Сонин/ Варвара Васильевна восприемники: псаломщик Добросердов и Василия Пантелеевича Сонина дочь девица Пелагея
Смерть
Неизвестно

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