Лисица Евтихий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Евтихий Трофимович

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Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лисица Трофим

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Татьяна Евтихьевна

Мать ребёнка: Лисица Татьяна

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лисица Пётр Евтихьевич

Мать ребёнка: Лисица Татьяна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лисица Семён Евтихьевич

Мать ребёнка: Лисица Татьяна

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лисица Фёдор Евтихьевич

Мать ребёнка: Лисица Татьяна

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Татьяна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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