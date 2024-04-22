Лисица Евтихий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Лисица Трофим
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Татьяна Евтихьевна
Мать ребёнка: Лисица Татьяна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Лисица Татьяна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Лисица Татьяна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Лисица Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисица Татьяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край