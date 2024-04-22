Лисица Татьяна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Татьяна Евтихьевна
Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край