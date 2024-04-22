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Лисица Татьяна

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Татьяна Евтихьевна

Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лисица Пётр Евтихьевич

Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лисица Семён Евтихьевич

Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лисица Фёдор Евтихьевич

Отец ребёнка: Лисица Евтихий Трофимович

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Евтихий Трофимович

Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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