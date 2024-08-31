Дорогин Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Дорогина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дорогин Иван Никитич
Мать ребёнка: Дорогина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1795
Дочь: (Дорогина) Мария Никитична
Мать ребёнка: Дорогина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно