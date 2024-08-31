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Дорогин Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дорогин Григорий Иванович

Мать: Дорогина Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1787

Сын: Дорогин Устин Никитич

Мать ребёнка: Дорогина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дорогин Иван Никитич

Мать ребёнка: Дорогина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1795

Дочь: (Дорогина) Мария Никитична

Мать ребёнка: Дорогина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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