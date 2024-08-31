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Дорогина Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Дорогин Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Дорогин Трифон Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Дорогина) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Дорогина) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дорогин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Дорогина) Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Дорогина) Улита Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дорогин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Дорогин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Дорогина) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дорогин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Дорогин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дорогина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1781

Сын: Дорогин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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