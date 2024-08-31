Дорогина Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Дорогин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Сын: Дорогин Трифон Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Дочь: (Дорогина) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Дочь: (Дорогина) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Сын: Дорогин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Дочь: (Дорогина) Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Дочь: (Дорогина) Улита Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Сын: Дорогин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Дочь: (Дорогина) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Дочь: (Дорогина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович
Сын: Дорогин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Иванович