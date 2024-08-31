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Дорогина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дорогин Устин Никитич

Отец ребёнка: Дорогин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дорогин Иван Никитич

Отец ребёнка: Дорогин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
26.01.1795

Дочь: (Дорогина) Мария Никитична

Отец ребёнка: Дорогин Никита Григорьевич

Смерть
1823

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