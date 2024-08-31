Дорогина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Дорогин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дорогин Иван Никитич
Отец ребёнка: Дорогин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
26.01.1795
Дочь: (Дорогина) Мария Никитична
Отец ребёнка: Дорогин Никита Григорьевич
Смерть
1823