Челноков (Chelnokov) Емельян Ignatyevich)
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Челноков (chelnokov) Игнат (Ignat)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челнокова Екатерина Сафоновна
Военная служба
?.07.1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
?.02.1944
Причина смерти: На войне