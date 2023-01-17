Челноков (Chelnokov) Емельян Ignatyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелноков (Chelnokov) Емельян Ignatyevich)

Челноков (Chelnokov) Емельян Ignatyevich)

avatar

Место рождения

Большие Пруды, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Челноков (chelnokov) Игнат (Ignat)

Мать: не указана

Большие Пруды, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челнокова Екатерина Сафоновна

Военная служба
?.07.1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
?.02.1944
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close