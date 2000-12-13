Челнокова (Бородин) Екатерина Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова (Бородин) Екатерина Сафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1906

Дата смерти

13.12.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906

Отец: Бородин Сафон

Мать: Бородина Марфа

Рождение ребёнка
11.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челноков Емельян Игнатьевич

Смерть
13.12.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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