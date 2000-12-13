Челнокова (Бородин) Екатерина Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1906
Дата смерти13.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906
Отец: Бородин Сафон
Мать: Бородина Марфа
Рождение ребёнка
11.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челноков Емельян Игнатьевич
Смерть
13.12.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область