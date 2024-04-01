Каргаполова Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргаполова Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1798

Сын: Каргапольцев Степан Иванов

Отец ребёнка: Кардаполов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Каргаполов Петр Иванов

Отец ребёнка: Кардаполов Иван Федоров

Рождение ребёнка
1800

Сын: Каргаполов Александр Иванов

Отец ребёнка: Кардаполов Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаполов Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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