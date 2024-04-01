Каргаполова Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1798
Сын: Каргапольцев Степан Иванов
Отец ребёнка: Кардаполов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Кардаполов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1800
Сын: Каргаполов Александр Иванов
Отец ребёнка: Кардаполов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно