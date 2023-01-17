Бельчиков Герасим Кириллович
Место рождения
Дата рождения03.03.1904
Дата смерти26.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Дубровина Октябрина Герасимовна
Мать ребёнка: Бельчикова Екатерина Федоровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
26.12.1941
Гришкино, Старицкий муниципальный район, Тверская область