Бельчиков Герасим Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельчиков Герасим Кириллович

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Место рождения

Заречье, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

03.03.1904

Дата смерти

26.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Витебский район, Витебская область
Бракосочетание
1931

Жена: Бельчикова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Дубровина Октябрина Герасимовна

Мать ребёнка: Бельчикова Екатерина Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
26.12.1941
Гришкино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
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