Жгун Агафья Авксентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.
Сын: Жгун Иван Михайлович
Отец ребёнка: Жгун Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Жгун Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.
Дочь: Пузыня Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Жгун Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.
Отец ребёнка: Жгун Михаил Игнатьевич
Смерть
Неизвестно