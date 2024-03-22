Жгун Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Михаил Игнатьевич

Жгун Михаил Игнатьевич

Место рождения

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Жгун Агафья Авксентьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.

Сын: Жгун Иван Михайлович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1892 ст.

Сын: Жгун Василий Михайлович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.

Дочь: Пузыня Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.

Сын: Жгун Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close