Жгун Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Жгун Агафья Авксентьевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.
Сын: Жгун Иван Михайлович
Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна
Рождение ребёнка
04.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.
Дочь: Пузыня Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна
Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.
Мать ребёнка: Жгун Агафья Авксентьевна
Смерть
Неизвестно