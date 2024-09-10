Петин Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияС 1857 по 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1857 по 1858
Отец: Петин Яков Агафонов
Мать: Петина Вера Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петина Евдокия Леонтьева
Бракосочетание
17.10.1876
Жена: Петина Татьяна Ульянова
Рождение ребёнка
11.12.1877
Сын: Петин Стефан Андреев
Мать ребёнка: Петина Татьяна Ульянова
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885
Сын: Петин Петр Андреев
Мать ребёнка: Петина Татьяна Ульянова
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: (Петина) Акилина Андреева
Мать ребёнка: Петина Татьяна Ульянова
Рождение ребёнка
18.07.1895
Дочь: Петина Праскева Андреева
Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева
Наталья Семенова Петина в восприемниках
Рождение ребёнка
1897
Сын: Петин Яков Андреев
Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Петина Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Петина Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Петина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Смерть
Неизвестно