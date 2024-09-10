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Петин Андрей Яковлев

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1857 по 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1857 по 1858

Отец: Петин Яков Агафонов

Мать: Петина Вера Иванова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петина Евдокия Леонтьева

Бракосочетание
17.10.1876

Жена: Петина Татьяна Ульянова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1877

Сын: Петин Стефан Андреев

Мать ребёнка: Петина Татьяна Ульянова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Сын: Петин Петр Андреев

Мать ребёнка: Петина Татьяна Ульянова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: (Петина) Акилина Андреева

Мать ребёнка: Петина Татьяна Ульянова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.07.1895

Дочь: Петина Праскева Андреева

Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наталья Семенова Петина в восприемниках
Рождение ребёнка
1897

Сын: Петин Яков Андреев

Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Петина Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Петина Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Петина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Петина Евдокия Леонтьева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1104, стр. 37
Смерть
Неизвестно

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