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Петина Татьяна Ульянова

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

12.07.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1857 по 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Петин Андрей Яковлев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1877

Сын: Петин Стефан Андреев

Отец ребёнка: Петин Андрей Яковлев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Сын: Петин Петр Андреев

Отец ребёнка: Петин Андрей Яковлев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: (Петина) Акилина Андреева

Отец ребёнка: Петин Андрей Яковлев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.07.1892
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
в 31 год от боли внутри после родов

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