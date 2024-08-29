Петина Татьяна Ульянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти12.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Петин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
11.12.1877
Сын: Петин Стефан Андреев
Отец ребёнка: Петин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885
Сын: Петин Петр Андреев
Отец ребёнка: Петин Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: (Петина) Акилина Андреева
Отец ребёнка: Петин Андрей Яковлев
Смерть
12.07.1892
в 31 год от боли внутри после родов