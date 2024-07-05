Фекла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1771 и 1772
Дата смерти27.03.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1791 и 1792
Муж: Иван Фадеевич
у Ивана Фадеевича второй брак
Место жительства
После 1792
Рождение ребёнка
02.07.1799
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Фадеевич
Смерть
27.03.1853