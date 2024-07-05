Фекла Афанасьевна Между 1771 и 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1771 и 1772

Дата смерти

27.03.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1761 и 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1791 и 1792

Муж: Иван Фадеевич

у Ивана Фадеевича второй брак
Место жительства
После 1792
Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1799

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Фадеевич

Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.03.1853
Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

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