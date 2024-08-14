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Лавренко Пераскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шульга (Лавренко) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лавренко Виктор Никитич

Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лавренко Мария Никитична

Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лавренко Петр Никитин

Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1875 ст.

Сын: Лавренко Иван Никитич

Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.

Дочь: Лавренко Александра Никитична

Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
1887
Ивангород, Чернігівська область

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