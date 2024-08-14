Лавренко Пераскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шульга (Лавренко) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лавренко Мария Никитична
Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич
Рождение ребёнка
24.06.1875 ст.
Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.
Дочь: Лавренко Александра Никитична
Отец ребёнка: Лавренко Никита Евстафьевич
Смерть
1887