Лавренко Петр Никитин
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
09.05.1893
Вдова, по первому браку носит фамилию Костюк.
Рождение ребёнка
02.03.1894 ст.
Дочь: Лавренко Иумания Петровна
Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина
Восприемницей была дочь Никиты Евстафьева Лавренко - Александра.
Рождение ребёнка
27.06.1896
Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина
Восприемник Филипп Фомин Грушко
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Дочь: Лавренко Марина Петровна
Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина
восприемница Василия Трофимова Носовца дочь Ефросиния
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Сын: Лавренко Арсений Петрович
Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина
Восприемник Филипп Фомин Грушко
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина
Смерть
Неизвестно