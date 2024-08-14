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Лавренко Петр Никитин

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лавренко Никита Евстафьевич

Мать: Лавренко Пераскева Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
09.05.1893

Жена: Лавренко (Грушка) Вера Фомина

Ивангород, Чернігівська область
Вдова, по первому браку носит фамилию Костюк.
Рождение ребёнка
02.03.1894 ст.

Дочь: Лавренко Иумания Петровна

Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина

Ивангород, Чернігівська область
Восприемницей была дочь Никиты Евстафьева Лавренко - Александра.
Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Лавренко Павел Петрович

Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина

Ивангород, Чернігівська область
Восприемник Филипп Фомин Грушко
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Дочь: Лавренко Марина Петровна

Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина

Ивангород, Чернігівська область
восприемница Василия Трофимова Носовца дочь Ефросиния
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Сын: Лавренко Арсений Петрович

Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина

Ивангород, Чернігівська область
Восприемник Филипп Фомин Грушко
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лавренко Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Лавренко (Грушка) Вера Фомина

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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