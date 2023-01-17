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Трошков Михаил Алексеевич

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Место рождения

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.11.1908

Дата смерти

04.01.1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1899 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1936

Жена: Трошкова Мария Адамовна

Рождение ребёнка
23.04.1941

Сын: Трошков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Трошкова Мария Адамовна

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова Мария Адамовна

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.01.1942
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