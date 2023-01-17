Трошков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1908
Дата смерти04.01.1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1936
Жена: Трошкова Мария Адамовна
Рождение ребёнка
23.04.1941
Сын: Трошков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Трошкова Мария Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошкова Мария Адамовна
Смерть
04.01.1942