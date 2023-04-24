Трошкова (Avikainen) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова (Avikainen) Мария Адамовна

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Место рождения

Рыбицы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.03.1899

Дата смерти

09.06.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1908 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рыбицы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1936

Муж: Трошков Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.04.1941

Сын: Трошков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Трошков Михаил Алексеевич

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Михаил Алексеевич

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
09.06.1989
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