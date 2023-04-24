Трошкова (Avikainen) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения11.03.1899
Дата смерти09.06.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
23.04.1941
Сын: Трошков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Трошков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошков Михаил Алексеевич
Смерть
09.06.1989