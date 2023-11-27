Смирнова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1956
Сын: Смирнов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Капитолина Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Незнанова Дочь1
Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич
Смерть
Неизвестно