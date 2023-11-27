Смирнова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1956

Сын: Смирнов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Капитолина Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Незнанова Дочь1

Отец ребёнка: Смирнов Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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