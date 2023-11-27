Смирнов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1956

Сын: Смирнов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Капитолина Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Незнанова Дочь1

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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