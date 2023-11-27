Смирнов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1956
Сын: Смирнов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Капитолина Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Незнанова Дочь1
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно