Пашинин Лаврентий Ионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Пашинин Иона Киреев
Бракосочетание
07.10.1834 ст.
Жена: Пашинина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Пашинина Мария Лаврентьева
Мать ребёнка: Пашинина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Пашинин Андрей Лаврентьев
Мать ребёнка: Пашинина Наталья Иванова
Смерть
После 1858