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Пашинин Лаврентий Ионов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Пашинин Иона Киреев

Мать: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.10.1834 ст.

Жена: Пашинина Наталья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Пашинина Мария Лаврентьева

Мать ребёнка: Пашинина Наталья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Пашинин Андрей Лаврентьев

Мать ребёнка: Пашинина Наталья Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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