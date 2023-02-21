Пашинин Иона Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Познякова Татьяна Ионова
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пашинина Ефимья Ионова
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова
Рождение ребёнка
01.09.1822 ст.
Сын: Пашинин Семен Ионов
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Пашинина Прасковья Ионова
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова
Смерть
После 1828
Сослан на поселение в 1828 году