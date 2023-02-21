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Пашинин Иона Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Пашинин Лаврентий Ионов

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Познякова Татьяна Ионова

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.

Сын: Пашинин Николай Ионов

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пашинина Ефимья Ионова

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1822 ст.

Сын: Пашинин Семен Ионов

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Пашинина Прасковья Ионова

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркулова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1828
Сослан на поселение в 1828 году
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