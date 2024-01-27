Agalsoff (Kiseloff) Manya Vassilivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agalsoff (Kiseloff) Manya Vassilivna

Место рождения

russia

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

russia
Рождение ребёнка
10.06.1845

Сын: Agalsoff Nickolai Ivanovich

Отец ребёнка: Agalsoff Ivan George

Россия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Elaina Ivanovna Grigorii

Отец ребёнка: Agalsoff Ivan George

Рождение ребёнка
18.09.1868

Дочь: Бабышева Babashoff Любовь Luba Ивановна John

Отец ребёнка: Agalsoff Ivan George

Россия
Смерть
Неизвестно
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