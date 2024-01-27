Agalsoff (Kiseloff) Manya Vassilivna
Место рожденияrussia
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1845
Сын: Agalsoff Nickolai Ivanovich
Отец ребёнка: Agalsoff Ivan George
Россия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Elaina Ivanovna Grigorii
Отец ребёнка: Agalsoff Ivan George
Рождение ребёнка
18.09.1868
Дочь: Бабышева Babashoff Любовь Luba Ивановна John
Отец ребёнка: Agalsoff Ivan George
Россия
Смерть
Неизвестно