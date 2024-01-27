Agalsoff Ivan George
Место рожденияrussia
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1845
Сын: Agalsoff Nickolai Ivanovich
Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna
Россия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Elaina Ivanovna Grigorii
Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna
Рождение ребёнка
18.09.1868
Дочь: Бабышева Babashoff Любовь Luba Ивановна John
Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna
Россия
Смерть
Неизвестно