Agalsoff Ivan George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAgalsoff Ivan George

Agalsoff Ivan George

Место рождения

russia

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

russia
Рождение ребёнка
10.06.1845

Сын: Agalsoff Nickolai Ivanovich

Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna

Россия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Elaina Ivanovna Grigorii

Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna

Рождение ребёнка
18.09.1868

Дочь: Бабышева Babashoff Любовь Luba Ивановна John

Мать ребёнка: Agalsoff Manya Vassilivna

Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close