Щепет Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щепет Тамара Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Младшая сестра матери Клименко Н.Е.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Брат Клименко И.Н. дядя Клименко Н.Е.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Глухов, Сумська область
учитель
Смерть
Неизвестно