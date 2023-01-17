Щепет Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепет Никифор

Щепет Никифор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щепет Тамара Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Младшая сестра матери Клименко Н.Е.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепет Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Брат Клименко И.Н. дядя Клименко Н.Е.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Глухов, Сумська область
учитель
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close