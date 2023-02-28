Клименко (Щепет) Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щепет Никифор
Мать: не указана
учитель
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Клименко Алла Егоровна
Отец ребёнка: Клименко Егор Васильевич
нет информации
Рождение ребёнка
23.10.1955
Дочь: Клименко Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Клименко Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно