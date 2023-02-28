Клименко (Щепет) Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Щепет) Ирина Никифоровна

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Место рождения

Глухов, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щепет Никифор

Мать: не указана

Глухов, Сумська область
учитель
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Клименко Алла Егоровна

Отец ребёнка: Клименко Егор Васильевич

нет информации
Рождение ребёнка
23.10.1955

Дочь: Клименко Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Клименко Егор Васильевич

Глухов, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Глухов, Сумська область
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