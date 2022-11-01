Василенко Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Александр Владимирович

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

17.06.1975

Дата смерти

01.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
04.07.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Военная награда
01.11.2022
Орден мужества
Смерть
01.11.2022
Погиб на войне
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