Василенко Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.06.1975
Дата смерти01.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1975
Бракосочетание
04.07.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
01.11.2022
Орден мужества
Смерть
01.11.2022
Погиб на войне