(Нелидова) Варвара Аркадьевна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Нелидова) Варвара Аркадьевна

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1814

Дата смерти

30.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Нелидов Аркадий Иванович

Мать: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1831

Сын: Пасхин Алексей Барон Андреевич

Отец ребёнка: Романов Николай Император Всероссийский, Царь Польский И Великий Князь Финляндский I (Николай Павлович)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
30.10.1897
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сергиевой Приморской пустыни

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