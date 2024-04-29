(Нелидова) Варвара Аркадьевна
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1814
Дата смерти30.10.1897
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Нелидов Аркадий Иванович
Мать: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1831
Сын: Пасхин Алексей Барон Андреевич
Отец ребёнка: Романов Николай Император Всероссийский, Царь Польский И Великий Князь Финляндский I (Николай Павлович)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
30.10.1897
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сергиевой Приморской пустыни