Иванова ( Анна ) Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова ( Анна ) Афанасьева

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Место рождения

Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Иванович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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