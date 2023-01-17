Иванова ( Анна ) Афанасьева
Место рожденияЧувашия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Иванович
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно