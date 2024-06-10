Кулик Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
15.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Анатолий Владимирович

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Анатолий Владимирович

Фролово, город Фролово, Волгоградская область

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