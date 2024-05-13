Шмараева (Исаева) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Старкова (Шмараева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович
Бракосочетание
1752
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Авдеева (Шмараева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Гречихина (Шмараева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно