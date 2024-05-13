Шмараева (Исаева) Матрена Ивановна 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Исаева) Матрена Ивановна

Место рождения

Ломное, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломное, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Старкова (Шмараева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шмараев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1752

Муж: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шмараев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шмараев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Авдеева (Шмараева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Гречихина (Шмараева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шмараев Иван Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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