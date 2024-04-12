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Фурсов ?

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Фурсов Андрей Панкратович

Мать: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Внукова Марфа

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Захаровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1772

Жена: Фурсова Татьяна Захаровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Захаровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
До 1786
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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