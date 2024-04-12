Фурсов ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Фурсов Андрей Панкратович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Внукова Марфа
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Захаровна
Бракосочетание
До 1772
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Захаровна
Смерть
До 1786
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно