(Соколова) Нина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова) Нина Витальевна

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Место рождения

г. Чебоксары

Дата рождения

05.12.1961

Дата смерти

14.12.2021

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1961

Отец: Прокопьевич Виталий

Мать: Соколова Елена

г. Чебоксары
Рождение ребёнка
01.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Чебоксары
Рождение ребёнка
15.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Чебоксары
Смерть
14.12.2021
г. Чебоксары
Причина смерти: сердце
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