(Соколова) Нина Витальевна
Место рожденияг. Чебоксары
Дата рождения05.12.1961
Дата смерти14.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1961
Отец: Прокопьевич Виталий
Мать: Соколова Елена
г. Чебоксары
Рождение ребёнка
01.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Чебоксары
Рождение ребёнка
15.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Чебоксары
Смерть
14.12.2021
г. Чебоксары
Причина смерти: сердце