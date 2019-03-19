Соколова (Афанасьева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Афанасьева) Елена

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Место рождения

д. Липовая Ядринский район

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

19.03.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Афанасий Сергеевич

Мать: Евдокия

д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
27.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопьевич Виталий

Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1961

Дочь: Нина Витальевна

Отец ребёнка: Прокопьевич Виталий

г. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьевич Виталий

Смерть
19.03.2019
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