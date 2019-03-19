Соколова (Афанасьева) Елена
Место рожденияд. Липовая Ядринский район
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти19.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Отец: Афанасий Сергеевич
Мать: Евдокия
д. Липовая Ядринский район
Рождение ребёнка
27.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопьевич Виталий
Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1961
Дочь: Нина Витальевна
Отец ребёнка: Прокопьевич Виталий
г. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопьевич Виталий
Смерть
19.03.2019