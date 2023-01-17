Куликов Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Михаил Максимович

Куликов Михаил Максимович

avatar

Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Куликов Максим Антонович

Мать: Куликова Вера Михайловна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
20.01.1910

Жена: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Куликова Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Куликов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1913

Дочь: Куликова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Куликов Рафаил Михайлович

Мать ребёнка: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: Куликова София Михайловна

Мать ребёнка: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Куликова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Куликова Глафира Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close