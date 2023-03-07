Куликова Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти03.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куликов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Куликов Максим Антонович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Красавина Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Куликов Максим Антонович
Рождение ребёнка
20.05.1892
Сын: Куликов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Куликов Максим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1914
Умерла от старости