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Куликова Вера Михайловна

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

03.06.1914

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куликов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Куликов Максим Антонович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Красавина Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Куликов Максим Антонович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1892

Сын: Куликов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Куликов Максим Антонович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Максим Антонович

Смерть
03.06.1914
Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Умерла от старости
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