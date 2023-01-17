Куликова (Кирьянова) Глафира Николаевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1910
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Куликова Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
07.01.1912
Сын: Куликов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
24.04.1913
Дочь: Куликова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
10.05.1915
Сын: Куликов Рафаил Михайлович
Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: Куликова София Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Куликова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно