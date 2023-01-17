Куликова (Кирьянова) Глафира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Кирьянова) Глафира Николаевна

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Место рождения

Ракульское, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Ракульское, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1910

Муж: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Куликова Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Куликов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1913

Дочь: Куликова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Куликов Рафаил Михайлович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: Куликова София Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Куликова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Максимович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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