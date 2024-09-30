Мейер Адам Фомич
Место рождения
Дата рождения28.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1896
Бракосочетание
20.09.1923
Рождение ребёнка
19.02.1927
Мать ребёнка: Мейер (Коухиа) Мария Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1928
Дочь: (Мейер) Вера Адамовна
Мать ребёнка: Мейер (Коухиа) Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1929
Сын: Мейер Эмиль Адамович
Мать ребёнка: Мейер (Коухиа) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно