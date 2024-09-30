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Мейер Адам Фомич

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1896

Отец: Мейер Фома Петрович

Мать: Мейер (Ланкинен) Мария Ивановна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.09.1923

Жена: Мейер (Коухиа) Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1927

Сын: Мейер Эдуард Адамович

Мать ребёнка: Мейер (Коухиа) Мария Петровна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1928

Дочь: (Мейер) Вера Адамовна

Мать ребёнка: Мейер (Коухиа) Мария Петровна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1929

Сын: Мейер Эмиль Адамович

Мать ребёнка: Мейер (Коухиа) Мария Петровна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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