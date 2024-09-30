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Мейер (Коухиа) Мария Петровна

Место рождения

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

22.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
20.09.1923

Муж: Мейер Адам Фомич

Рождение ребёнка
19.02.1927

Сын: Мейер Эдуард Адамович

Отец ребёнка: Мейер Адам Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1928

Дочь: (Мейер) Вера Адамовна

Отец ребёнка: Мейер Адам Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1929

Сын: Мейер Эмиль Адамович

Отец ребёнка: Мейер Адам Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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