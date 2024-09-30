Мейер (Коухиа) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1923
Муж: Мейер Адам Фомич
Рождение ребёнка
19.02.1927
Отец ребёнка: Мейер Адам Фомич
Рождение ребёнка
29.06.1928
Дочь: (Мейер) Вера Адамовна
Отец ребёнка: Мейер Адам Фомич
Рождение ребёнка
28.12.1929
Сын: Мейер Эмиль Адамович
Отец ребёнка: Мейер Адам Фомич
Смерть
Неизвестно