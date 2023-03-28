Ананьева Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Ананий Ананьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ананьев Федор Ананьевич

Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ананьев Илья Ананьевич

Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ананьев Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ананьева Ольга Ананьевна

Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич

Смерть
1893

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