Ананьева Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ананьева Ольга Ананьевна
Отец ребёнка: Ананьев Ананий Ананьевич
Смерть
1893