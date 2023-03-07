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Ананьев Федор Ананьевич

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Место рождения

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ананьев Ананий Ананьевич

Мать: Ананьева Васса Михайловна

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Бракосочетание
1893

Жена: Ананьева Матрона Лукинична

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ананьев Иван Федорович

Мать ребёнка: Ананьева Матрона Лукинична

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ананьев Николай Федорович

Мать ребёнка: Ананьева Матрона Лукинична

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ананьев Александр Федорович

Мать ребёнка: Ананьева Матрона Лукинична

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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