Ананьев Федор Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ананьева Матрона Лукинична
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ананьев Николай Федорович
Мать ребёнка: Ананьева Матрона Лукинична
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ананьев Александр Федорович
Мать ребёнка: Ананьева Матрона Лукинична
Смерть
Неизвестно